ФИФА не выделила АФФА бесплатных билетов на Чемпионат мира-2018 в России.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он сказал, что граждане Азербайджана могут приобрести билеты у ФИФА в режиме онлайн: «Продажу билетов на чемпионат мира ФИФА организует в форме онлайн. Местные федерации не участвуют в этом процессе. Болельщики могут приобрести билеты через интернет. Как АФФА, мы приобретем билеты в той же форме, и представим нашим членам».

Отметим, что матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.