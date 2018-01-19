Финансовые войны, валютные «пузыри», нестабильность валют на рынках неизбежно приводят к мысли о создании новой платежной системы. В то время как одни специалисты грезят о возврате «золотого стандарта», другие видят будущее в использовании виртуальных денег – криптовалют.

И тут на финансовом рынке появляется биткоин — виртуальная платежная система, расчетной единицей которой является биткоин. Ее основателем считается японец с псевдонимом Сатоши Накамото, запустивший систему в 2009 году, хотя истинное имя создателя, как и его мотивы, неизвестны.

Широкую известность изобретение Сатоши получило в 2013 году, когда за год биткоин успел подорожать в 100 раз, что заразило миллионы людей идеей немедленно купить криптовалюту. Правда, затем биткоин вновь начал дешеветь, растеряв большую часть «завоёванного».

Так чем же хорош и чем опасен биткоин, является ли он частью финансовой пирамиды и чем так разозлил Центробанки — на вопросы издания Minval.az отвечает экономист Натиг Джафарли.

— Надо сначала разделить два основных момента в этом вопросе. 1 — технологии, 2 – сама криптовалюта.

Блокчейн – продвинутая технология, и с годами она будет использоваться во многих сферах. В некоторых странах даже решили провести опросы и выборы с помощью этих технологий, потому что она дает возможность полной прозрачности и подконтрольности определенных шагов. И поэтому сама технология блокчейн будет использоваться, начиная космическими технологиями и заканчивая выборами, опросами населения и управлением большими компаниями. Возможно, с годами будут созданы более совершенные технологии, которые в будущем покажут определенное влияние на мировую экономику и на управление – начиная от компаний и заканчивая государством. Но сама криптовалюта, основывающаяся на криптовалюте (биткоин или другие), вызывает много вопросов, факт ее происхождения настораживает и смотреть на будущее таких валют нужно с осторожностью. Во всем мире сегодня обсуждается выступление министра финансов США Стивен Мнучина, комиссара по экономическим вопросам ЕС Пьера Московиси, а также представителей китайского, южно-корейского и японского правительства, которые говорили о том, что криптовалюта дает возможность финансирования террористических организаций, нелегального бизнеса, торговлю наркотиков отмывания денег и потому нужно взять под контроль весь это процесс. А в Китае даже запретили во многих платформах продажу биткоинов. В Южной Корее сейчас идет бурное обсуждение и в ближайшее время, скорее всего, будут приняты похожие решения. А потому привлекательность самих коинов (в частности, биткоинов) была в их неподконтрольности, анонимном переводе сотен миллионов долларов с одного счета на другой минуя мировую сеть-систему. Биткоины давали такие возможности, и потому страны решили взять их под контроль. В этом случае коины теряют свою привлекательность, потому что на самом деле два фактора влияли на рост коинов во всем мире (в том числе биткоинов): во-первых, возможность быстрого заработка, ибо человеческая природа везде одинакова. В прошлом году был проведен контент-анализ в мировых СМИ, и среди больше всего используемых слов был биткоин. Этот факт порождал большой интерес с этой криптовалюте, и в начале 2017 года биткоин стол 500-600 долларов, в конце 2017-го года он стоил около 20 тысяч долларов, и люди поняли, что можно на этом заработать. Замысла долгосрочных вложений в этом сегменте не было. Люди просто хотели заработать, именно этот фактор подталкивал людей все больше участвовать в торговле биткоинами.

— Согласно исследованию мировых финансовых аналитиков, в этом году рост биткоина достигнет 25 тысяч долларов, а до 2022 года рост суммы будет равняться 125 тысячам долларов. Как вы прокомментируете их предсказания?

— Да, но существуют так же и обратные прогнозы. Очень влиятельные лица, лауреаты Нобелевской премии в области экономики, высказали мнение, что биткоин может обнулиться и в будущем стоить не более 2-х долларов. Но существует так же и экономический анализ, который показывает, что реальная стоимость биткоина в десятки раз завышена. Единственное, что используется в майнинге криптовалют – это электричество. Так что есть, из чего можно рассчитать реальную себестоимость биткоина – из расхода электричества на майнинг. И сумма эта небольшая на самом деле. Себестоимость у криптовалют низкая, но стоимость большая. Здесь уже идет противоречие с экономическими законами. А то, что нет централизованного контроля над этими коэнами во всем мире, это вызывает уже больше вопросов, нежели интереса к этой валюте. Естественно, интересе к криптовалютам разного направления будет расти. Я уже говорил, что во всем мире насчитывается 1500 коинов. Далее количество видов может возрасти до 15 тысяч, 100 тысяч, каждое государство захочет участвовать в этом процессе, но когда госструктуры начинают контролировать и каким-то образом вмешиваться в эти вопросы, привлекательность и анонимность операций на платформах коинов сразу же теряется. Поэтому я думаю, что наоборот интерес к криптовалюте будет падать в ближайшее время, и я не думаю, что те государства, которые хотят выпустить свои коины, добьются больших успехов. Если каждая страна будет параллельно всей валюты держать еще и криптовалюту, это приведет к разногласиям во время торговых операций с коинами. Кто будет определять их стоимость? Если это будет биржа, то спекулянты в течение одного часа будут значительно занижать цену, как это мы уже наблюдали несколько дней назад с биткоинами, когда цена на эту криптовалюту упала практически на 40%. А потому будущее этих «денег» выглядит весьма туманно. Но – опять же повторюсь – те технологии, которые сегодня используются, будут распространяться больше и больше, и те компании, которые занимаются не самим майнингом, а разработкой и усовершенствованием этих технологий, добьются больших успехов в ближайшие годы.

— Ну, тем не менее, несмотря на неутешительные прогнозы, многие страны все же очень хотят национализировать криптовалюту. Эстония, США, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Канада, Великобритания, Австралия и Южная Корея биткоины уже национализировали. Из бывших стран СНГ уже вторая страна объявила о том, что биткоин отныне официально разрешен на ее территории. Так, президент Белоруссии А. Лукашенко в конце прошлого года подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который официально разрешает все криптовалюты, майнинг и операции с ними. Как Вы считаете, быть ли азерикоину в условиях наших экономических реалий? И как жители Азербайджана относятся к криптовалютам?

— В Азербайджане есть люди, которые этим занимаются, есть те, которые очень много заработали, есть и те, которые много потеряли. И интерес к криптовалютам довольно-таки высокий. Коины давали такую возможность. Если умный игрок входил в рынок, и вовремя выходил из игры, то он зарабатывал внушительные средства. Теперь поговорим про азерикоин. В Азербайджане нет такой платформы, нет онлайн-платформы для того, чтобы прозрачно и ежесекундно проводить торги, чтобы определить курс коинов.

— А если такая платформа вдруг появится, изменится ли ситуация в пользу азерикоина?

— Я не думаю, потому что наше государство и Центробанк очень сильно контролируют все денежные потоки внутри страны. Поэтому я не думаю, что когда либо будет создана параллельная платформа, способная ударить по авторитету Центрального Банка. Может быть, технологии будут использованы в разных отраслях экономики и управления страны.

В нашей стране по-прежнему путают безналичный расчет с криптовалютами. Многие думают, что криптовалюта – враг традиционных денег. На самом деле это не так. Это совершенно разные отрасли, и есть некоторые страны, которые полностью переходят на безналичный расчет без каких-либо коинов. Допустим, на территории Австралии больше 92% операций проводится безналичным расчетом. В других странах количество безналичных операции достигает 50%. В нашей стране нужно начать обучение населения в этих вопросах с самых азов. И для начала научить их пользоваться кредитными карточками, безналичным расчетом. Мне всегда бывает больно наблюдать за тем, как пенсионеры выстаивают громадные очереди, чтобы снять деньги с пенсионной карты и пойти отовариваться в ближайший магазин. Хотя все эти люди могли бы в тех же маркетах, хотя эти карты дают возможность безналичного рассчета. И я не понимаю логику – почему люди часами стоят в очереди.

— Разве можно расплачиваться в маркетах пенсионной картой? Если это так, то почему об этом практически никто из пенсионеров не знает?

— Уже можно. Все пенсионные карты переведены на систему безналичного расчета. Просто этим преимуществом практически никто из пенсионеров не пользуется. Кроме того, государство пока что не заинтересовано в этом потому что если будут расти безналичные расчеты, тогда будет мало торговых коррупционных схем. Потом, наши граждане не доверяют безналичному расчету, они хотят видеть на руках реальные деньги. Для этого нужна огромная работа. Людей нужно приучать. Примером могут послужить некоторые страны, в которых для стимуляции граждан к безналичному расчету, очень многие году действовало правило: любой человек, который товар, используя свою кредитную карточку, то номер его чека автоматически становился бесплатным лотерейным билетом. И разыгрывались, я вам скажу, очень ценные призы. И люди были весьма заинтересованы в том, чтобы оплачивать карточками. Азербайджану нужны годы, чтобы наше население научилось наконец использованием безналичного расчета.

— Да, у нас в стране больше любят видеть реальные деньги, чем их призрак в виде карточки. Что же касается биткоина, то он на самом деле валютой не считается. Потому что по определению денежные знаки должны быть узнаваемы и ликвидны. Но ни тем, ни другим качеством эта криптовалюта не обладает. И потом, ни один банк не признает эти криптомонеты деньгами, и человек не сможет разменять сумму криптовалюты на наличку, и это многих напрягает. Мне кажется, это наиболее веские причины недоверия биткоинам.

— Ну, начнем с того, что есть некоторые мировые банки, принимающие биткоины, и даже меняющие их на наличку. Есть торговые марки, которые продают свои товары в обмен на биткоины. И хоть такая тенденция есть, тем не менее, все это больше похоже на рекламную акцию, чем на реальные денежные операции. Приведу маленький пример. В прошлом году автоконцерн «Ламборджини» объявил о том, что будет продавать свои машины без очереди на биткоины. Это сообщение обошло все мировые СМИ и сотни миллионов людей услышали об этом. Хотя для того, чтобы выйти на такую громадную аудиторию, автоконцерн «Ламборджини» должен был потратить десятки миллионов долларов на рекламные акции. Только благодаря умному пиар-ходу об этой акции говорили днями во всех мировых СМИ. То есть торговые марки пользуются тем, что слово биткоин очень популярно и вызывает интерес у мировой аудитории, идут на подобные пиар-ходы. Я думаю, что во многих случаях мы имеем дело с таким пиаром: в некоторых банках, разменивающих биткоины, в сети магазинов, объявивших о продаже за биткоины. Это тонкий момент и я думаю, что все больше и больше государственный авторитет будет контролировать, вмешиваться, запрещать или требовать регистрацию операций с биткоинами или другими коинами, эти криптовалюты всякий раз будут терять свою привлекательность. И я не думаю, что цена на криптовалюты будет расти. Конечно же, будут созданы новые виды криптовалюты – как я уже говорил ранее, которые по началу будут стоить копейки, а потом их цена поднимется до нескольких тысяч. То есть этот рынок все время будет лихорадить, пока во всем мире не придут к конценсусу – имеет ли криптовалюта право на жизнь или же нет. И только когда это решение будет принято, дальнейшая судьба всех коинов будет более или менее ясна.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az