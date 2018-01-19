Проживающая в Германии азербайджанская семья стала причиной большого вооруженного инцидента.

Как передает портал 1news, по сообщению немецких СМИ, обратившаяся за убежищем в эту страну азербайджанская семья получила отказ в предоставлении ей вида на жительство, и местные правоохранительные органы приняли решение о ее депортации.

Постучавшаяся в двери жилья, где проживает эта семья, немецкая полиция сообщила, что прибыла, чтобы депортировать ее. Однако семья, не желающая покидать эту страну, оказала сопротивление полиции. Глава семьи отнял оружие у полицейских, пытавшихся вывести членов его семьи из дома, и взял их в заложники. Затем он произвел несколько выстрелов в воздух. В результате на место прибыли силы спецназа, которые спасли удерживаемых в заложниках двух полицейских и арестовали мужчину.

Однако дело не этим не ограничилось. Жена мужчины, взяв в руки нож, начала наносить себе тяжелые ранения. Впоследствии она была госпитализирована.