Газета «Ени Мусават» в номере от 19 января пишет: После задержания близкого человека Джахангира Гаджиева – Эмина Садига, распространилась информация об аресте сообщника бывшего министра.

В последние дни происходят новые события вокруг бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и его находящегося под арестом зятя, бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.

Так, считающийся близким человеком Джахангира Гаджиева Эмин Садиг был задержан в одной из соседних стран и экстрадирован в Баку. Да, его имя не известно широким массам, к тому же, информация о его аресте распространялась и прошлом году. Но эта информация не была официально ни подтверждена, ни опровергнута.

Как сообщило издание Virtualaz.org со ссылкой на правоохранительные органы, Эмин Садиг был экстрадирован в Баку 13 января. По версии следствия, Э.Садиг является одним из основных фигурантов по делу Джахангира Гаджиева и Межбанка, принимал непосредственное участие в финансовых операциях, направленных на разграбление банка. Э.Садиг обвиняется в присвоении инвестиций, выделенных на эксплуатацию нефтяного месторождения в Казахстане. Речь идет о 60 миллионах долларов, выделенных посредством московского филиала Межбанка, а также мошенничестве при продаже векселей банку «МБА-Москва».

Сообщается, что после того, как Джахангир Гаджиев рейдерским захватом прибрал к рукам нефтяную компанию бизнесмена Хафиза Мамедова Bahar Energy, он поручил управление ей Эмину Садигу. Если информация об аресте Э.Садига подтвердится, это может придать новое направление делу Межбанка.

17 января правоохранительными органами был задержан в Казахстане и экстрадирован в Баку один из сообщников экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова – Сахиб Агаев. Сахиб Агаев обвиняется в отмывании и присвоении крупной суммы денег.

Вместе со своим компаньоном С.Агаев накануне Европейских игр в Баку заключил контракт с упраздненным впоследствии Министерством национальной безопасности с целью поставки и установи специального оборудования для обеспечения безопасности Евроигр (Virtualaz.org).

Следствие обвиняет С.Агаева в присвоении 30 миллионов манатов. Через некоторое время деньги осели на счетах иностранной компании С.Агаева. Более того, сообщник Эльдара Махмудова обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

После увольнения Э.Махмудова, С.Агаев сбежал в Казахстан, и разыскивался азербайджанскими властями.

Эти аресты не так уж опасны для Дж.Гаджиева, ведь он уже начал привыкать к тюремной жизни. Но для Э.Махмудова это можно считать «звонком смерти».

Положение Эльдара Махмудова, которого 15 декабря снова вызывали в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, и без того плохое. Махмудов привлечен к следствию по делу своего родственника и помощника Вугара Махмудова. По этому делу его допрашивали как минимум дважды. В последний раз экс-министр допрашивался по поводу бизнеса своего сына Анара Махмудова и выведенной им из страны крупной суммы денег. Сообщается, что Анар Махмудов вывел на счета зарубежных компаний более 1 миллиарда долларов. Теперь же арестован сообщник Эльдара Махмудова – Сахиб Агаев.