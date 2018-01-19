В 2017 году президент принял в гражданство Украины 969 иностранцев. Больше всего среди них — сирийцев и россиян.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы.

Среди 969 лиц, получивших гражданство, было 902 иностранца и 67 беженцев.

Среди получивших украинский паспорт в прошлом году было 155 сирийцев, 139 россиян.

Гражданство Украины получили 98 граждан Армении, 86 — Афганистана и 80 лиц без гражданства.

Президент Украины принял в гражданство 55 граждан Молдовы, 47 — Ирана, 36 — Узбекистана, 27 — Грузии, по 25 — Ирака и Ливана, 24 — Иордании, 20 — Азербайджана.

Также 15 принятых в украинское гражданство ранее были гражданами Египта, еще 15 — Нигерии, 14 — Беларуси, 12 — Пакистана, 10 — Туркменистана.

Паспорт Украины получили 7 граждан Судана, по 6 — Турции, Казахстана и Сент-Люсии, по 5 — Ямайки и Вьетнама, по 4 — Кыргызстана, Пуэрто-Рико и Туниса, по 3 — Алжира, Ливии, Непала, Марокко, Бангладеш и Емена, по 2 — Бразилии, Конго, Кот-д’Ивуара, Израиля и Палестины.

В украинское гражданство приняли по одному гражданину из США, Литвы, Таджикистана, Шри-Ланки, Уганды, Либерии, Мавритании, Того, Камеруна, Гернси и одного беженца из Северной Кореи.