Объединенные Арабские Эмираты удалили Катар с карты мира, вывешенной в детском уголке музея «Лувр Абу-Даби», говорится в статье эксперта Вашингтонского института ближневосточной политики Саймона Хендерсона, передает «Анадолу».

По мнению автора материала, подобные действия ОАЭ противоречат договоренностям с Францией об использовании слова «Лувр» в названии музея.

Пятого июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.

Позже Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили Дохе список из 13 требований, которые необходимо выполнить в течение 10 дней для отмены санкций.

Затем этот срок был продлен еще на 48 часов. Катар назвал эти требования невыполнимыми. 13 августа власти Саудовской Аравии ослабили ограничения в отношении Катара.

Эр-Рияд отказался от требований к гражданам и компаниям Саудовской Аравии о немедленном прекращении деятельности в Катаре. Кроме того, саудовская сторона возобновила выдачу разрешений на въезд и выезд студентов.