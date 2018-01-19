Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» является самым страшным российским оружием в Сирии, отмечает немецкая газета Stern.

«Огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие Путина в Сирии. Его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников», — пишет издание.

Особенностью огнемета является реактивная система залпового огня, которая включает 24 или 30 труб, выстреливающих ракеты с термобарическими боеголовками. Попадая в одну и ту же цель, они вызывают эффект «аэрозольной бомбы» с взрывной волной. От данного эффекта, отмечает издание, невозможно спастись даже в подземных укреплениях (блиндажах и бункерах).

Как передает «Лента», издание отмечает, что в настоящее время готовится модификация ТОС-2, предполагающая установку на универсальных гусеничной («Армата») и колесной («Бумеранг») платформах. По данным газеты, первый прототип уже находится в производстве, новая система будет поставляться уже в 2018-2025 годах.

У огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии, где систему ТОС-1 используют правительственные войска.