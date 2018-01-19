Как сообщал ранее Minval.az, сегодня президент Армении Серж Саркисян принял в своей резиденции посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна. Напомним, что его кандидатура вчера была утверждена на заседании Исполнительного совета РПА.

Президент страны-агрессора предложил Армену Саркисяну от имени парламентского большинства дать согласие на выдвижение в качестве кандидата в президенты Армении.

В своем слове Серж Саркисян отметил, что Армения вступила в новый политический цикл. «Близятся к концу процесс перехода к парламентской системе правления и срок моих президентских полномочий», сказал Серж Саркисян.

Он отметил, что парламенту предстоит избрать четвертого президента, который станет главой государства и следить за выполнением Конституции. Одним из требований к президенту является беспристрастность, напомнил Саркисян.

Думаю, четвертый президент должен быть человеком состоявшимся и ярким, политически подкованным и закаленным, но не политизированным. Он должен уметь инициировать диалоги между различными политическими силами, а также различными общественными прослойками с целью снизить напряженность при необходимости. Он должен быть в состоянии с честью представлять Армению за рубежом, быть признанным в диаспоре и уметь консолидировать нацию.

Вчера мы обсуждали в Исполнительном органе РПА и, учитывая эти ваши качества, решили предложить вам выдвигаться в президенты от РПА, сказал Серж Саркисян. Вы состоявшийся ученый, были премьер-министром Армении, обладаете дипломатическим опытом, вот почему мы решили выдвинуть вашу кандидатуру. Я благодарен коллегам, которые единогласно поддержали мое предложение, сказал Серж Саркисян.

Было бы желательно, чтобы президент был избран конституционным большинством. Поэтому вы могли бы встретиться с нашими партнерами – АРФД, блоками Царукян и Елк, чтобы вынести решение в обозримом будущем, так как выборы состоятся уже в начале марта, сказал Саркисян.

Армен Саркисян поблагодарил Сержа Саргсяна и РПА за высокое доверие, отметив, что для него выдвижение — большая честь и доверие, и если после встреч с политическими силами и представителями общественности он вынесет решение баллотироваться, то попытается с честью выполнять обязанности президента и оправдать доверие.

Армен Саркисян отметил, что хотел бы встретиться и с сепаратистами Карабаха, а также диаспорских структур, и только после этого вынести решение.

«Позвольте мне взять еще немного времени для окончательного решения», сказал Армен Саркисян. Об этом информирует пресс-служба армянского президента.