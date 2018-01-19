«Согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению выделенные 3 миллиона манатов за вычетом расходов «Азеркосмоса» и других расходов будут равномерно и справедливо распределены между 5 частными телеканалами».

Об этом АПА сообщил заведующий отделом права и международных отношений Национального совета по телевидению и радио Немат Джавадов.

По словам завотделом, 3 миллиона манатов будут распределены между телеканалами «Xəzər», «Lider», «Space», ATV и ARB: «Подписание этого распоряжения является показателем внимания и заботы телеканалами страны со стороны господина президента Ильхама Алиева».

Распоряжение подписано с целью оказания дополнительной поддержки функционирующим в Азербайджане частным общереспубликанским телерадиовещателям в осуществлении вещания через спутник «Azerspace-1» и другие средства».

Н.Джавадов отметил, что в связи с решением вытекающих из распоряжения вопросов в НСТР будет проведено заседание, на котором будет принято соответствующее решение.

Отметим, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.

Согласно распоряжению, в целях предоставления дополнительной поддержки осуществлению функционирующими в Азербайджане частными общереспубликанскими телерадиовещателями вещания через спутник «Azerspace-1» и другими средствами из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету по телевидению и радио было выделено 3 миллиона манатов.