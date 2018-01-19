20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах слабый туман. Будет дуть временами порывистый северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4°, днем 6-8°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в некоторых местах пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег, в некоторых местах осадки приобретут интенсивный характер. Во второй половине дня в большинстве районов осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман, подует временами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит -2-+3°, днем 4-8°, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов.