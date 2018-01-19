ГТК прокомментировал недовольства в связи с повышением импортных пошлин на использованные шины.

Как передает АПА, зампред Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев отметил, что в общей сложности было изменено более 500 таможенных тарифов. «Только 7% из них были повышены».

По его словам, с этого года таможенная пошлина на импорт подержанных шин была повышена с 3 до 10 долларов. Представитель ГТК выразил свое отношение к акции протеста против повышения тарифов на подержанные шины: «В страну привозят подержанные шины только трое человек, но на митинг собралось человек 150-200. Это нелогично».

Председатель ГТК Айдын Алиев сказал, что выслушал недовольных: «Решение было опубликовано 17 ноября и вступило в силу. С того времени было завезено 6 подержанных автомобильных шин, зарегистрированных на имя трех человек. Мы попросили у 100 протестующих предоставить документы, это сделали только 11 из них. Оставшиеся 89 человек сбежали. Они нам сказали, что купили шины за 3 евро и не хотят платить 10 долларов пошлины. Мы ответили, что если они продают купленные по 3 евро шины здесь по 50 манатов, то могут уплатить и пошлину».