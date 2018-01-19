Конгресс азербайджанцев Швеции (КАШ) провел ряд мероприятий в связи с 28-й годовщиной трагических событий 20 Января.

Члены правления Конгресса провели встречи с 17 по 18 января 2018 года с представителями парламента и правительства королевства Швеции, на которых представили материалы, книги и документы, посвященные черной дате азербайджанской истории — 20 января 1990 года.

В представленных материалах описаны события, произошедшие в ночь с 19 на 20 января 1990 года, когда советская армия без объявления чрезвычайного положения приступила к военным операциям в Азербайджане.

В результате трагедии было убито 132 человека, 744 человека получили тяжелые ранения, четверо пропали без вести, 400 были арестованы. 20 января после объявления чрезвычайного положения был убит еще 21 человек.

Эта варварская операция была разработана и осуществлена Министерством обороны, МВД и КГБ СССР и имела кодовое название «Удар». Ключевая роль в операции отводилась группе спецназначения «АЛЬФА» и диверсионным группам КГБ СССР.

Кроме того, Конгресс азербайджанцев Швеции планирует организовать выставку, посвященную памяти жертв Ходжалинского геноцида и армянской агрессии.