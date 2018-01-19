Три крупных аварии с участием автобусов произошли в Турции из-за сильных снегопадов и гололеда в ряде регионов страны, в результате шесть человек погибли и 78 получили ранения, сообщат в пятницу газета Hurriyet.

К самым тяжелым последствиям привела аварии в провинции Муш на юго-востоке страны, где рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся. Погибли шестеро, 24 человека получили ранения.

В провинции Конья в центральной части Турции также перевернулся рейсовый автобус, все находившиеся в нем 38 человек получили ранения, состояние семи пассажиров тяжелое.

В провинции Сивас на северо-востоке страны перевернулся автобус с людьми, ехавшими на похороны. Ранены 16 человек.