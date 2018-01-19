Государственный таможенный Азербайджана (ГТК) планирует ввести ограничения на беспошлинный ввоз в страну сигарет для личных целей, заявил глава ведомства Айдын Алиев в пятницу на пресс-конференции.

«В настоящее время на одного человека разрешен беспошлинный ввоз в страну 3 сигаретных блоков в месяце для личного пользования, мы планируем выйти в Милли Меджлис Азербайджана с предложением по снижению этого числа до одного блока», — заявил он.

А.Алиев отметил, что соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс Азербайджана и возможно, они будут приняты в ходе весенней сессии парламента.

А.Алиев также сообщил, что в 2017 году таможенные органы республики изъяли и уничтожили более 6 млн сигарет.

Председатель ГТК отметил, что такие факторы, как открытые границ и применение безвизового режима затрудняют работу комитета: «Турецкая сторона нашла этому уникальное решение на границе с Ираком. Лицо, пересекающее сухопутную границу, должно оставаться в этой стране не менее 2-3 дней».