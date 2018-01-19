Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью граждан Узбекистана в результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

«Весть о трагической гибели граждан Узбекистана в результате пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана глубоко опечалила меня», — отмечается в тексте соболезнования президента Азербайджана.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки Ш.Мирзиёеву, родным и близким погибших.