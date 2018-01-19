В ближайшее время в Азербайджане планируется открытие еще двух военных заводов.

Как сообщает АПА, об этом было заявлено сегодня на заседании под председательством министра оборонной промышленности Явера Джамалова.

Было отмечено, что помимо 56 находящихся в подчинении Министерства оборонной промышленности производственных предприятий, которые были сданы в эксплуатацию после проведенных в предыдущих годах работ по ремонту и реконструкции, в июне 2017 году были завершенные комплексные работы в двух производственных предприятиях. Открытие указанных предприятий состоялось при участии Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В соответствии с программой оборонного заказа на предприятиях Министерства оборонной промышленности были проведены опытно-конструкторские работы по созданию 136 наименований продукции оборонного назначения, которые охватывают 126 направлений, было сказано на заседании под председательством министра Явера Джамалова.

Было отмечено, что в Научно-исследовательском Институте министерства были проведены опытно-конструкторские работы по 31 направлению, 15 из которых по созданию продукции оборонного назначения. Национальное аэрокосмическое агентство же провело работу по 34 направлениям, в частности по созданию 17 наименований продукции оборонного назначения.