Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев прокомментировал сообщения СМИ о возможном слиянии ГТК с министерством налогов.

А.Алиев отметил, что этот вопрос должен быть проанализирован в правительстве, после чего будет принято решение.

По его словам, в США и в некоторых странах Европы таможенные службы функционируют в составе Министерства финансов. «А в некоторых европейских странах таможенные службы действуют в составе Министерства экономики. Таможенные работники являются солдатами народа и правительства. И мы будем работать там, где скажут».