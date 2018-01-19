Президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах, сообщает «Украинская правда».

По данным местных СМИ, Порошенко вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По их данным, отдых украинского президента стоит около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что президент отдыхал на Мальдивах, и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку.