17 января накануне встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Кракове с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и сделал довольно странное заявление о том, что Азербайджан якобы «годами последовательно уничтожает армянские памятники».

Данное заявление Налбандяна прозвучало как ответ на встречу главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле в ходе рабочего визита главы азербайджанского внешнеполитического ведомства во Францию.

Журналист и политолог Орхан Джемаль считает, что лучшей реакцией на слова Налбандяна было бы ее отсутствие, поскольку данное заявление нельзя воспринимать серьезно.

«В Армении, находящейся в процессе затянувшегося политического становления, очень распространено то, что в науке называется Folk history, то есть народные представления об истории. Folk history не приветствовалась в СССР, в то время с прищуром смотрели на всякую экспериментальность в этом направлении, но единственным исключением стала Армения, где Folk history фактически приравнивалась к академической науке. Это происходило и в исторической науке, и в филологии и во многих других направлениях. Это был процесс, когда фактически народные легенды получали статус академических знаний. В итоге с точки зрения нынешней армянской гуманитарной науки армянским является все, где, как говорится, нога хотя бы одного армянина ступала. То есть говорилось, писалось: вот эти храмы армянские, эти крепости армянские, герои древности – армяне и т.д. в бесконечность. Доходило до того, что они говорили об основании Киева армянами или что Христос был армянином.

Если говорить по факту, на территории нынешнего Азербайджана в историческом прошлом армяне появлялись и жили наряду с огромным количеством других народов, многие из которых были христианами. Но чьи-то христианские памятники не становятся от того, что они христианские, армянскими. По такому принципу многое можно назвать армянским… На тех землях, которые сейчас администрируются азербайджанским правительством, просто нет объектов, которые можно было бы назвать историческим наследием. Тем более, что в отличие от Армении, где тщательно ликвидируют следы исламского прошлого Иреванского ханства, Азербайджан ничего не ликвидирует и не стесняется того факта, что на территории современного Азербайджанского государства вместе со всеми остальными жили христиане, представители разных народов – албаны, леги и т.д. Никто не отрицает, что могли быть и заезжие армяне.

В любом случае, в Азербайджане нет такого тренда – вымарывания страниц своей истории. И потом у Азербайджана нет такой возможности – уничтожать объекты армянского культурного наследия только потому, что на его территории таких объектов нет.

А вот Армения изрядно «поработала» на оккупированных территориях Азербайджана. В Нагорном Карабахе, в частности, Шуше, находятся памятники архитектуры, религиозного, культурного наследия Азербайджана. Разрушены мавзолей Вагифа, мечеть Юхары Говхара ага, Саатлинская мечеть, уничтожен дом основателя азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли, дом дочери последнего карабахского хана поэтессы Хуршидбану Натаван, разрушен дом Бюльбюля, сотни памятников культурного наследия ЮНЕСКО выжжены, уничтожены… С историческим, культурным наследием Азербайджана в Армении произошло то же самое. Мечеть Демирбулаг в Ереване уничтожена, разрушена построенная во второй половине XVIII века в Иреване Гара Сеидом мечеть Гаджи Новрузали бека, Дворец Сердара или дворцовый комплекс Хан Сарайы. Мечеть Сардар уничтожена в 2014 году. В Голубой мечети была проведена «реконструкция» с целью изменения оригинальных особенностей», — рассказал он в интервью порталу «Москва — Баку».