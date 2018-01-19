Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать по телевидению и в кинотеатрах секс, насилие и сцены, поощряющие вредные привычки.

Согласно закону, с целью защиты интересов национального телерадиовещания запрещено демонстрировать сцены «порнографического и специального сексуально-эротического характера», а также пропагандировать жестокость и насилие.

Также закон призван защищать несовершеннолетних от «информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие». В частности, это порнографические и насильственные сцены и демонстрация вредных привычек.

В Туркменистане существуют семь телеканалов общего доступа. Все они полностью подконтрольны государству. Передачи госканалов, в основном, показывают официальную хронику и позитивные новостные сюжеты. Прямые эфиры и критические материалы отсутствуют. В результате эти каналы не пользуются популярностью у населения, которое предпочитает спутниковое телевидение. Однако власти проводят кампании по принудительному демонтажу спутниковых антенн, аргументируя это тем, что они портят облик городов.

По данным «Репортеров без границ», по показателю свободы информации и прессы Туркменистан в 2017 году находился на третьей строчке с конца в списке из 180 стран.