Сегодня утром совершено новое нападение на школу – на этот раз в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщает со ссылкой на местное МВД интернет-издание»Сибирь.Реалии», нападение совершил один подросток, который ворвался в учебное заведение с топором и коктейлем «Молотова». Об этом информирует радио «Свобода».

Сообщается, что утром в школу №5 вошел ученик 9 класса с коктейлем «Молотова» и топором. Он закинул горючую смесь в класс на третьем этаже и ранил нескольких школьников. Из горящего здания были эвакуированы более 500 человек. Подросток, напавший на школу в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ, пытался совершить самоубийство, в настоящее время он задержан и находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. «Пока неизвестно, работали ли с ним ранее психологи», — цитирует агентство «Интерфакс» слова министра. Местный следственный комитет сообщает, что уже возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

В военном посёлке Сосновый бор (Бурятия) девятиклассник ворвался в школу с топором и ранил несколько детей. После поджог здание с помощью «коктейля Молотова». pic.twitter.com/6ARsu6lsIe — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 19 января 2018 г.

По словам министра здравоохранения Бурятии, сейчас на месте происшествия работает оперативный штаб из представителей силовых и правительственных структур, координирует его работу прокурор Бурятии Галина Ковалева.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что, «по предварительным данным, учащийся девятого класса школы в поселке Сосновый бор нанес колото-резаные раны двум девочкам из седьмого класса, одному мальчику и учительнице, после чего поджег бутылку с «коктейлем Молотова», после чего пытался покончить с собой». Позже руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин сообщил агентству ТАСС, что в результате нападение пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина.

Все пострадавшие, включая 15-летнего подростка, напавшего на школу, находятся под наблюдением врачей. Сейчас ученикам и учителям подвергшейся нападению школы оказывается психологическая помощь. На место выехали мэр Улан-Удэ и начальник регионального управления МЧС.

Напавший на учеников школы в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ предупреждал о своих планах — по крайней мере об этом одна из местных жительниц заявила в интервью телеканалу «Тивиком». По ее словам, устроивший нападение накануне написал одной из учениц в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как «будет мясо».

Впрочем, есть версии, что нападавший был не один. Как сообщает портал государственных органов власти Бурятии, приблизительно в 9.35 в школу №5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

Нападение на школу в столице Бурятии стало уже третьим похожим проишествием за последние несколько дней. 15 января в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4″б» класса и учителя. Ранены 15 человек: восемь школьников сейчас находятся в детской больнице края, одного ребенка направили на обследование в Москву. Педагог, защитившая детей, после операции пришла в сознание. Оба напавших на школу подростка арестованы судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Сообщалось, что во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. По данным прокуратуры, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние удовлетворительное, других пострадавших не было. Подозреваемого задержали.

Сейчас правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. «Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей», — сообщил «Интерфаксу»информированный источник.

Кроме того, накануне в Москве охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин. «В полицию Юго-Западного административного округа столицы поступило сообщение от сотрудника Частного охранного предприятия (ЧОП) о том, что им был остановлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в учебное учреждение. Полиция проводит проверку по факту инцидента», — сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе столичного главка полиции. В свою очередь осведомленный источник пояснил агентству, что у школьника были изъяты несколько ножей и бензин для зажигалки.

В связи с попыткой ученика одной из московских гимназий пронести в учебное заведение перочинные ножи и другие опасные предметы, в том числе патрон, столичная прокуратура начала проверку, сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.