В редакцию Минвала поступило письмо от жительницы Хатаинского района, которая попросила разместить фотографии стены вдоль дороги, ведущей в школу №269. Наша читательница отмечает, что эта дорога – единственная, по которой дети идут в школу. И всякий раз сжимается сердце при мысли, что погодные условия (а стабильными они зимой не бывают даже в Баку) сделают свое дело, и стена может обрушиться прямо на детей. Не смотря на жалобы жителей, а так же на тот факт, что сотрудники ИВ Хатаинского района довольно часто проезжают мимо и видят своими глазами, что стена в аварийном состоянии, никто из них до сих пор не соизволил вызвать ремонтную бригаду и хотя бы укрепить аварийную стену.

И если однажды случится трагедия, нет надежды на то, что чиновники ответят за последствия, которые, кстати, могут быть самыми разными. Не так давно наше издание писало о том, как 26-летний А. Алиев, житель Бинагадинского района, остался инвалидом по причине обрушения на него аварийной стены. И чиновники, которые циничным образом проигнорировали факт аварийности, не ответили за эту трагедию.