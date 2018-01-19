Вчера вечером после заседания Исполнительного органа РПА пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов сказал журналистам, что имя кандидата в президенты Армении уже известно, пишет «Лрагир».

По его словам, РПА обсудил вопрос кандидата в президенты. «Парламент в начале марта выберет 4-ого президента, который будет выполнять представительскую функцию и функцию главы государства. Мы обсудили вопрос одного кандидата и считаем, что он наилучшим образом будет представлять Армению миру. Этот кандидат имеет большой опыт работы, интеллектуальные способности, положительную репутацию в диаспоре и в Армении»,- сказал Шармазанов.