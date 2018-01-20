В ночь с 19 на 20 января 1990 г. в Баку вошли войсковые части армии СССР. Они учинили зверские расстрелы мирного населения. В результате кровавой акции 137 человек стали шехидами, 744 получили ранения, 841 человек был незаконно арестован.

Этот день вошел в новейшую историю Азербайджана, как одна из самых трагических и славных страниц государства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 Января продемонстрировала боевитость, непреклонность и гордость нашего народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого мы обрели независимость, о которой мечтали многие годы, и наша страна добилась суверенитета.

События Чёрного января разворачивались в эпоху перестройки, на фоне Карабахского конфликта. В июле 1989 года в Азербайджане сформировался Народный Фронт Азербайджана (НФА), ставший во главе азербайджанского национального движения. Основным фактором, обусловившим рост азербайджанского национального движения, стал карабахский вопрос. Безуспешные усилия центра разрешить карабахский кризис наряду с неспособностью республиканского руководства защитить то, что рассматривалось как национальные интересы Азербайджана, с бедственным положением беженцев и множеством местных обид привели в декабре к народному взрыву под предводительством НФА.

17 января сторонники Народного фронта начали непрерывный митинг перед зданием Центрального Комитета Компартии, перекрыв к нему все подходы. Опасаясь советской военной интервенции, активисты Народного фронта Азербайджана начали блокаду военных казарм. По истечении срока ультиматума НФА в 12 часов 19 января пикетчики заняли здание телецентра и отключили канал центрального телевидения В тот же день чрезвычайная сессия Верховного Совета Нахичеванской АССР приняла постановление о выходе Нахичеванской АССР из Союза ССР и объявлении независимости. К этому времени Народный фронт уже де-факто контролировал ряд регионов Азербайджана.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия штурмовала Баку с целью разгрома Народного фронта и спасения власти Коммунистической партии в Азербайджане, руководствуясь указом о вводе в городе чрезвычайного положения, которое было объявлено начиная с полуночи. Однако из-за того, что телеэфир после взрыва блока питания на телевизионной станции был отключен в 19:30, жители города не знали, что происходит. Большинство бакинцев узнали о введении чрезвычайного положения только в 5:30 утра из объявления по радио и из листовок, разбрасываемых с вертолётов, когда было уже слишком поздно. В штурме города приняла участие 76-я воздушно-десантная дивизия, 56-я воздушно-десантная бригада, а также 106-я Тульская воздушно-десантная дивизия под командованием генерал-майора Александра Лебедя. С юга в город вошли подразделения подполковника Ю.Наумова. Операция получила кодовое название «Удар». Погибли мирные граждане.

Ввод в Баку частей Советской Армии стал трагедией для Азербайджана. Британский журналист Том де Ваал считает, что «именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан». В результате силовой акции более сотни мирных жителей, в основном азербайджанцев, погибли из-за необоснованного и чрезмерного применения силы. Почти всё население Баку вышло 22 января на общие похороны жертв трагедии, которые были захоронены как герои борьбы за независимость (позже место захоронения жертв трагедии стало назваться Аллеей Шехидов). В тот день прекратили работу аэропорт, вокзал, междугородная телефонная связь и все дни траура каждый час звучали сирены. Десятки тысяч азербайджанских коммунистов публично сожгли свои партбилеты. Многие активисты Народного фронта были арестованы, но вскоре отпущены. Первый Секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Везиров ещё до ввода войск сбежал в Москву. Его сменил Аяз Муталибов, ставший затем первым президентом Азербайджана.

Кремль мотивировал проведение военной акции необходимостью защиты армянского населения. Human Rights Watch утверждает, что большинство фактов, в частности документы военной прокуратуры в Баку, свидетельствует, что военная акция планировалась ещё до т.н. армянских погромов в Баку. Михаил Горбачёв утверждал, что боевики Народного фронта Азербайджана открыли огонь по солдатам. Однако независимая организация «Щит», которая состоит из группы адвокатов и офицеров запаса, при изучении случаев нарушения прав человека в армии и её (армии) военные операции не смогли обнаружить «вооружённых боевиков НФА», присутствием которых мотивировалось применение советскими войсками огнестрельного оружия и пришла к заключению, что армия вела войну со своими гражданами и потребовала начать уголовное расследование против Министра обороны СССР Дмитрия Язова, который лично вёл операцию.

Общество «Мемориал» и «Хельсинкская Группа» сообщили в мае 1991 года, что нашли убедительные доказательства того, что введение чрезвычайного положения привело к необоснованному нарушению гражданских свобод и что советские войска использовали необоснованные силовые методы (в их числе использование бронетехники, штыков и стрельба по машинам скорой помощи), что привело к многочисленным жертвам.

Во время ввода войск в Москву полутора годами позже военные стали вести себя на улицах города более осторожно, опасаясь повторения жертв среди мирного населения.

Несмотря на то, что после тех кровавых событий прошло достаточно лет, наш народ всегда помнит ту страшную ночь и выражает свое глубокое презрение учинившим эту трагедию.

В 1994 году парламент Азербайджана утвердил специальное решение, связанное с трагедией 20 Января.

20 января объявлен траурным днём в Азербайджане и отмечается как День всенародной скорби. В этот день тысячи людей посещают Аллею Шехидов, воздают дань памяти жертв той трагедии, возносят цветы на их могилы. В память о событиях «Чёрного января» станция Бакинского метрополитена под названием «11-ая Красная Армия» была переименована в «20 января». Лица, приезжающие в Азербайджан с официальным визитом, также посещают Аллею шехидов.

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