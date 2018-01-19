Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили совместное заявление по итогам встречи в Кракове по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

Заявление выложено на официальном сайте ОБСЕ.

В документе отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США Америки) вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейем Каспшиком встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 17 января и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 18 января. Сопредседатели 18 января провели совместную встречу с обоими министрами иностранных дел.

«Министры и сопредседатели обсудили шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих саммитах, посвященных нагорно-карабахскому урегулированию. Министры иностранных дел принципиально согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения полномочий аппарата личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

В ходе встреч стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время имеются на столе переговоров. Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения. Посредники призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию.

Сопредседатели выразили свою заинтересованность в дальнейшем обсуждении возможности проведения последующей деятельности по итогам оценочной миссии 2010 года в зоне конфликта.

Сопредседатели планируют посетить регион в начале февраля»,- говорится в заявлении.