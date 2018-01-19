Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт находится в Азербайджане и осуществляет съемки передачи о местных достопримечательностях.
Об этом телеведущий написал на своей странице в соцсети «Инстаграм».
Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт находится в Азербайджане и осуществляет съемки передачи о местных достопримечательностях.
Об этом телеведущий написал на своей странице в соцсети «Инстаграм».
Дата: 2018/01/19 0:01
Раздел: Life-style, Азербайджан
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