Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт находится в Азербайджане и осуществляет съемки передачи о местных достопримечательностях.

Об этом телеведущий написал на своей странице в соцсети «Инстаграм».

#съедобноенесъедобное

Публикация от Mikhail Shirvindt (@shirvindt)