Москва не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, — сказал он. — Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия».

Как подчеркнул глава МИД РФ, в ДЗЯО игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

«Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения», — добавил он.

«Хочу подчеркнуть: мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается Договор о запрещении ядерного оружия», — заключил Лавров.

При этом министр отметил, что провал ядерной сделки с Ираном станет тревожным сигналом для международной безопасности, в том числе для урегулирования вокруг КНДР.

«В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения — объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, — отметил он. — Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы «5+1», станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Подтверждаем актуальность предложенной РФ и Китаем дорожной карты в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы».