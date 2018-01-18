ФИФА обнародовала первый в 2018 году рейтинг национальных сборных.

Как сообщает «Азериспорт», сборной Азербайджана по футболу новый год начала с потери одной позиции: подопечные Гурбана Гурбанова опустились на 118-е место, имея в активе 281 очко.

Рядом с «милли» расположились Руанда (117-е место, 282 очка) и КНДР (119-е место, 269). Лучший скачок в январе удался сборной Кувейта, поднявшейся на 15 позиций (174-е место). Худшей же стала команда Суринама, потерявшая 32 пункта (160-е место).

Десятка рейтинга выглядит так же, как и в декабре 2017-го: Германия (1602), Бразилия (1483), Португалия (1358), Аргентина (1348), Бельгия (1325), Испания (1231), Польша (1209), Швейцария (1190), Франция (1183) и Чили (1147).