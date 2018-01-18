Президент России Владимир Путин не любит «лжи и некомпетентности». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», фрагмент которой опубликовали на YouTube. Ее полная версия выйдет в эфире канала «Россия 1» 21 января.

Еще один фрагмент передачи показали на телеканале «Россия 1». В нем Песков на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду, отвечает «нет», передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента назвал «удачей всей своей жизни» свою работу. Он добавил, что еще не задумывался о том, где он себя видит после марта 2018 года, когда пройдут выборы.

В интервью Песков также отметил, что не причисляет себя ни к группе силовиков, ни к группе либералов в окружении Путина. Они считает себя государственным служащим.