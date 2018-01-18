Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи частным теле- и радиокомпаниям.

Как сообщает пресс-служба главы государства, с целью оказания дополнительной помощи в осуществлении частными телерадиокомпаниями вещания посредством спутника «Azerspace-1» из предусмотренного госбюджетом 2018 года резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету телевидения и радио выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.