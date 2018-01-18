18-го января в Баку завершилась 8-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Объединённым штабом Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает сайт МО АР, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.

По итогам встречи был подписан протокол.