Раскрыто 92,9% совершенных в Баку умышленных убийств.

Как сообщает АПА, об этом сообщил начальник Главного Управления полиции города Баку, генерал-майор Миргафар Сеидов на оперативном совещании, посвященном итогам прошлого года.

Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 6, умышленных убийств на 4,8, грабежей на 10, разбоев на 16, фактов мошенничества на 3,4, угонов автотранспортных средств на 6,3, хулиганства– на 12,2 процентов.

Была обеспечена раскрываемость 80% преступлений, 78,7% — тяжких преступлений, 69,7% — произошедших при невыясненных обстоятельствах, 94,4% — преступлений против личности, в том числе 92,9% — умышленных убийств, 96,9% — попыток на покушение, 90,2% — умышленных причинений вреда здоровью, 80% — похищений людей.

Отметив значимость применения современных технологий в профилактике и раскрываемости преступлений, М. Сеидов сказал, что операторы главного управления и службы «Безопасный город» территориальных органов полиции выявили 5301 случай. С помощью архивных записей камер были раскрыты 316 закрытых преступлений.

Также было отмечено, что были задержаны 73,7% разыскиваемых в качестве обвиняемых, 55,1% — совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Было выявлено 802 факта, связанных с наркотиками, из незаконного оборота было изъято более 272 кг наркотических средств.

По сравнению с прошлым годом число ДТП сократилось на 5,6%, пострадавших – на 20%. Также в отношении 92 водителей, совершивших автохулианство, были приняты соответствующие меры соответствии с законодательством.