О судьбе российских звезд эстрады 80-х

Игорь Корнелюк
Вадим Казаченко
Экс-вокалист ВИА «Фестиваль» и группы «Фристайл» Вадим Казаченко выстрелил с хитом «Больно мне, больно!», который пронзительно исполнял на концертах, облачившись в эффектные шелковые шаровары.
Евгений Осин
Евгений Осин создал собственную группу «Ночной колпак», играл в коллективах «Николай Коперник» и «Альянс» под эгидой Московской рок-лаборатории, руководил группой «Дед Мороз» в Центре Стаса Намина, пел в «Браво», а прославился в итоге благодаря хиту «Плачет девушка в автомате».
Вторая волна популярности накрыла Евгения Осина в прошлом году. Летом певец ушел из дома и не вернулся, после чего его сестра обратилась в полицию с заявлением о пропаже артиста. Нашли Осина в одном из центров лечения алкогольной зависимости, в который его отправили друзья. С тех пор артист борется с алкоголизмом и посещает различные ток-шоу.
В 2013 году после долгого перерыва Сергей Минаев представил свой джазовый альбом «Джаст».
Александр Серов
Александр Серов был в 80-х секс-символом для многих женщин. Мало кто мог устоять перед экспрессивным Серовым, поющим про любовь на фоне горящего рояля и крепко сжимающим в объятиях популярную актрису Ирину Алферову в клипе на песню «Ты меня любишь». В других своих хитах певец предлагал не торопить ночь, любил до слез, обещал застелить лепестками роз ложе… В общем, умел взбудоражить поклонниц.
В прошлом году Виктор Салтыков выступил в шоу «Фабрика звезд» вместе со своей дочерью Анной. Старшая дочь артиста от первого брака с певицей Ириной Салтыковой Алиса тоже пытается добиться успеха в музыкальной карьере. Сам Салтыков продолжает записывать новые альбомы, исполняя теперь более лирические композиции и ностальгируя по прошлому.