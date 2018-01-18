Столичный суд отправил под стражу жительницу Челябинской области, которая вместе со своей знакомой собиралась продать невинность своей 13-летней дочери за 1,5 миллиона рублей, сообщает Лайф.

— Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте Управления на транспорте МВД России по ЦФО задержали двух подозреваемых в попытке продажи малолетней девочки для оказания услуг сексуального характера, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установило следствие, 35-летняя женщина размещала на порноресурсах в Сети информацию, что готова продать невинность малолетней дочери. В роли покупателей выступили оперативники МВД, которые передали женщинам денежные средства в одном из столичных ресторанов. После чего задержали злоумышленниц с поличным.

— В настоящее время фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Малолетняя девочка помещена в лечебное учреждение, — уточнила Ирина Волк.