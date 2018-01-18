Сотрудник управления государственной охраны Украины Виктор Ризниченко раскрыл подробности бегства бывшего президента Виктора Януковича из страны в феврале 2014 года. Признания он дал во время допроса в Оболонском районном суде Киева, где продолжается заседание по делу о государственной измене Януковича. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Ризниченко, вечером 21 февраля 2014 года, спустя несколько часов после подписания соглашения с лидерами оппозиции об урегулировании политического кризиса, Янукович из своей резиденции в Межигорье вылетел на двух вертолетах в неизвестном направлении.

Утром 22 февраля Янукович уже находился в Харькове, где должен был принимать участие в «съезде Партии регионов». «Но это мероприятие отменили, и после обеда Янукович кортежем выехал в аэропорт Харькова», — заявил Ризниченко (22 февраля в Харькове состоялся съезд депутатов юго-восточных регионов Украины и Крыма, на который Янукович не явился — ред.).

Оттуда президент, по словам Ризниченко, двумя вертолетами вылетел в неизвестном направлении. По пути экипажу было передано требование нового председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова вернуться в Харьков, однако пилоты сообщили, что для этого не хватит горючего. Вертолеты сели в Донецке.

Там Янукович и его охранники сели в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители государственной пограничной службы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы. После этого президента пересадили в машину и перевезли в особняк в Донецке, где он провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым. Вечером 22 февраля отстраненный от власти глава государства и его охрана на автомобилях двинулись в сторону Крыма.

Возле города Бердянск в Запорожской области кортеж подъехал к сельскохозяйственному полю.«Осветили фарами авто это поле, и буквально сразу на него сели три вертолета Ми-8. На фюзеляже была изображена красная звезда, а неизвестные пилоты были в спецснаряжении, без шевронов или нашивок. Думаю, что это были вертолеты Российской Федерации», — сказал Ризниченко.

Янукович и сопровождающие его люди отправились на вертолетах в Крым, сделав техническую остановку в Анапе в российском Краснодарском крае. 23 февраля в Ялте Януковича встретили российские военные, затем его привезли на базу Черноморского флота России в Казачьей Бухте.

Бывший охранник утверждает, что Янукович предложил охранникам улететь с ним, на это ответили согласием более десяти человек. Сам Ризниченко и несколько его коллег отказались, а утром 24 февраля он отправился в Киев. Последний раз он видел бывшего главу государства на плацу около Севастополя вечером 23 февраля.