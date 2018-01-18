Бизнесмен Тельман Исмаилов, находящийся в международном розыске, подал кассационные жалобы на решения о недействительности сделок по дарению своему внуку двух квартир на Кутузовском проспекте в столице, говорится в материалах суда, которые приводит «РАПСИ».

Заявитель обжаловал решения Арбитражного суда Московской области от 26 сентября 2017 года. Тогда суд в рамках дела о банкротстве Исмаилова удовлетворил заявление финансового управляющего Валерия Кубелуна. Десятый арбитражный апелляционный суд 29 ноября 2017 года подтвердил решение первой инстанции.

Согласно материалам дела, должник передал шестикомнатную и пятикомнатную квартиры своему внуку. При этом законным представителем одаряемого был сын Исмаилова. «Заключение оспариваемого договора лишило кредиторов права на обращение взыскания на квартиры, что негативно отразилось на их возможности вернуть заемные средства и получить исполнение по обязательствам», — отмечается, в частности, в определении подмосковного арбитража.

Суд посчитал, что финансовый управляющий представил суду надлежащие доказательства о недействительности сделки.

Арбитраж 16 марта 2017 года открыл процедуру реализации имущества Исмаилова, признав бизнесмена банкротом.