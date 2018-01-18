Каларский районный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы условно гражданина Азербайджана, который незаконно хранил золото и серебро стоимостью свыше 2,7 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

«Установлено, что подсудимый приехал в Каларский район в поисках работы, и в селе Куанда нашел пакет с шлиховым концентратом россыпной добычи, содержащим золото и серебро. Без соответствующего разрешения он хранил их при себе», — говорится в сообщении. Эксперты установили, что стоимость находки превышает 2,7 млн рублей.

Суд признал иностранца виновным по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Незаконное хранение драгоценных металлов».