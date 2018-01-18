Среди причин выхода из СНГ называется военная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году и оккупация и аннексия части территории Украины.

Парламент Молдовы намерен рассмотреть проект постановления о выходе страны из СНГ. Проект о денонсации Молдовой Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в законодательном органе зарегистрировали депутаты от Либеральной партии. Ранее подобную инициативу обсуждали в руководстве Демпартии, передает «Корреспондент».

Как утверждают авторы проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ. Либералы считают, что это проявлялось «в поддержке сепаратистского режима в Приднестровье», в «военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году, в «оккупации и аннексии части территории суверенной Украины».

«Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы также отмечают, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.

«Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ», – отмечается в документе.

В то же время президент Молдовы Игорь Додон назвал инициативу либералов «рискованным проектом».

«Что значит выход из СНГ? Это значит, что мы выходим их всех соглашений, которые у нас есть», — заявил Додон в эфире программы Important на TVC21. По его словам, выход Молдовы из СНГ повлияет на 600 тысяч граждан Молдовы, которые находятся в этих странах.