Азербайджан в 2017 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 538 млн, что на 24% превышает показатель 2016 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным центра, в 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($151,6 млн), золото ($125,4 млн), очищенный фундук ($114,5 млн).

В целом, за год Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей — на $503 млн.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($553 млн), Турция ($292 млн), Швейцария ($143 млн), Грузия ($138 млн), и Италия ($56 млн).

В декабре 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $151,7 млн, экспорт осуществляли 457 компании и физических лиц. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в декабре вошли: Россия ($55 млн), Турция ($28 млн), Грузия ($17 млн), Швейцария ($10 млн), и Италия ($4 млн).

В декабре наибольший объем экспорта пришелся на хурму ($20,9 млн), помидоры ($11,4 млн), лесной орех ($9,9 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% — до $1 млрд 237,1 млн.