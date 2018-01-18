В польском Кракове началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

С участвием сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, Министр Иностранных Дел Эльмар Мамедъяров встречается с глава МИД Армении Э.Налбандяном в Кракове. Азербайджан является сторонником субстантивных и логических переговоров для урегулирования Армяно-Азербайджанского НК конфликта. pic.twitter.com/dX64ooM4Vn — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) 18 января 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) .

Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась в Вене 7 декабря в кулуарах СМИД ОБСЕ.