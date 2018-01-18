В польском Кракове началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

Ранее министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) .

Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась в Вене 7 декабря в кулуарах СМИД ОБСЕ.