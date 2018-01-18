В Азербайджане необходимо повысить качество высшего образования, обеспечить интеграцию в глобальное образовательное пространство, удовлетворить потребность в высокообразованных кадрах, а также ускорить реформы по приведению высшего образования в соответствие с требованиями информационного общества.

Как передает Тренд, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Аббасзаде считает, что необходимо поддержать деятельность в сфере приведения подготовки высокоспециализированных кадров в соответствие с требованиями рынка труда и международной классификацией специальностей, подготовки механизмов по созданию системы стимулирования и дифференцированной зарплаты на рынке труда.

По мнению председателя Совета директоров, благодаря повышению качества высшего образования будут сформированы более качественный человеческий капитал и интеллектуальный потенциал.

Аббасзаде добавила, что предстоящей задачей является создание условий для интеграции системы высшего образования республики в европейское образовательное пространство и признание выданных в Азербайджане документов об образовании за рубежом.