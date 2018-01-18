Анкара находится в координации с Москвой по поводу возможной операции турецкой армии в сирийском Африне, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы с РФ теперь страны-гаранты (по урегулированию в Сирии), и координируемся, даже если у нас есть некоторые разногласия. Но мы работаем вместе, в том числе и по вмешательству в Африне», — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.

Он добавил, что «насчет возможной операции там России не стоит беспокоиться и быть против». «Главное для России – это наличие там наблюдателей, их положение, и чтобы при любом развитии событий они не пострадали. Для этого очень важна координация, которую мы активно проводим. Насчет воздушных атак мы все должны быть в контакте со всеми, кто там находится», — отметил глава МИД.

По его словам, «у русских есть в Сирии авиабазы, и там есть многое других игроков, поэтому очень важно, чтобы не было никаких неожиданных столкновений».