Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу учредителя ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Джалилова Чингиза Асим оглу.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева было объявлено о начале судебного следствия. Государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Выражая отношение к обвинению, Ч.Джалилов заявил, что не признает себя виновным.

На процессе в качестве свидетеля дал показания брат Джалилова Парвиз Джалилов. Он сказал, что работал генеральным директором компании «Чудо Печка». По его словам, компания была создана в 2001 году: «В среднем мы открывали 2-3 магазина в год. В течение 2006-2008 гг. мы вернули взятый в банке кредит. Каждый месяц возвращали по 650 тысяч манатов. В 2009 году руководитель банка Салим Криман предложил передать компанию банку. У нас были долги банку. Мы были вынуждены согласиться с их условиями и передали им компанию. Нас близко не подпускали к компании и не давали никакой информации о ее деятельности. Спустя 5 лет этот договор был расторгнут, и суд вынес решение о возвращении компании нам. В то время положение в компании было плохое».

Свидетель сообщил, что впоследствии возникли новые долги, которые они не смогли вернуть.

П.Джалилов сказал, что до сегодняшнего дня они выплатили в «Bank Standard» 15 миллионов манатов: «Причиной этого стали этот банк и Криман Салим. Криман говорил, что его руководителями являются Гейдар Бабаев и его супруга. Он утверждал, что это они сказали, чтобы банк подал на компанию в суд. Через 5 лет, когда нам вернули обратно компанию, выяснилось, что они разорили компанию. Они не выплатили заработные платы работникам. У них были долги на сотни тысяч».

П.Джалилов добавил, что в 2010 году он был арестован сотрудниками МНБ, что они требовали от него 2 миллиона манатов: «Мы поторговались и сократили сумму. Мы были вынуждены продать 10% компании и отдать деньги им. Во время открытия нового магазина мы обращались для проведения света. На это у нас ушло 100 тысяч манатов. Деньги расходовались на такие вещи».

Процесс продолжится 25 января.

В распространенном пресс-службой Генпрокуратуры сообщении говорится, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что учредитель ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в сговор с тогдашним председателем правления ЗАО КБ «Банк Стандарт» Криманом Салимом Эльдаровичем, за счет крупных денежных средств, поступивших в банк из разных источников, в том числе от внешних и внутренних инвесторов и депозитов, без согласия Наблюдательного совета банка взял кредит в размере 21 млн. 874 тысячи манатов под залог имущества, цены на которое были искусственно завышены. Целевым назначением кредита он указал якобы приобретение дачи, ремонта квартиры, покупку земли и др. на свое имя, на имя близких родственников, имена разных лиц, работающих в обществах, которыми он руководил. Затем на основе указанных кредитных договоров он сделал вид, что якобы имеет задолженность банку по кредиту в крупном размере, несколько раз реструктурировал кредит (изменение условий кредита или его выплаты), тем самым он поделил присвоенные им с Салимом Криманом 13 млн. 962 тысячи манатов.

Так как имелись веские основания подозревать, что Ч.Джалилов, будучи в сговоре с должностными лицами банка, пользуясь своим служебным положением, потратил указанные кредиты не по назначению на свои личные нужды, ему было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением суда Ч.Джалилов был арестован.