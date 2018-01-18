«В Азербайджане огромное количество сакральных мест, которые будут интересны и иностранным, и даже внутренним туристам. И потому исследование, которое провели в Казахстане может стать хорошим примером для Азербайджана». Об этом Minval.az заявил бывший глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями, профессор Рафик Алиев.

Отметим, что казахстанские ученые в прошлом году организовали экспедицию, чтобы составить сакральную карту страны. По словам директора научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берика Абдыгалиулы, которого цитировали казахстанские СМИ, в целом проект предусматривает пятилетний бюджет. «В соответствии с программой в течение пяти лет будут изданы книги, сняты фильмы, предусмотрено развитие туристических маршрутов с объектами, которые войдут в список сакральных мест Казахстана», – сказал он.

В состав экспедиции вошли этнографы и краеведы на местах, ученые, которым небезразлична история и которым есть что сказать.

В Азербайджане уже используют опыт Казахстана. К примеру, по словам доцента UNESCO, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАН Азербайджана Ризвана Гусейнова, Центр истории Кавказа совместно с Министерством образования и другими государственными ведомствами Азербайджана, движимый инициативой президента Казахстана Нурсултана уже готовит образовательную программу по тюркской культуре и истории (МИА «Казинформ»).

Сообщается, что уже готовится сакральная карта Азербайджана. Есть три проекта, в рамках которых делаются познавательные материалы для детей, создаются карты и литература, которая поможет доносить до людей ныне скрытые и неизвестные страницы истории региона.

В перспективе рассматривается возможность на основе идей модернизации разработать общую концепцию тюркского наследия.

По словам же профессора Рафика Алиева, вопреки устойчивому мнению, в Азербайджане сакральность места должно определять не мнение людей, а события, которые произошли там в то или иное время, личность похороненного человека. «Вот место захоронения племянницы пророка можно считать сакральным местом», — отмечает Рафик Алиев.

«Возле Бешбармак происходили события, которые приобрели религиозное или мифическое значение. Есть места в Нахчыване, которые тоже имеют сакральное значение. Можно особо упомянуть и албанскую церковь в селе Киш Шекинского района. Это один из первых религиозных памятников, который связывает людей общей верой. То же можно сказать о храме огня Атешгях. Места, куда люди могут прийти, посмотреть каким образом общались с богом — являются сакральными. И хотя зороастризм не является авраамической религией, но в Атешгях приходили люди на протяжении веков, здесь умирали отшельники в своих кельях», — продолжил собеседник.

Как подчеркивает Рафик Алиев, таких мест в Азербайджане множество: «Для Азербайджана подготовка сакральной карты даже важнее, чем для Казахстана. Ее создание поможет развитию туризма, поднимет имидж страны, на территории которой существовали древние верования и сейчас мирно живут последователи различных религий».

Наш собеседник подчеркивает, что сакральные места во всем мире особо почитаются. «Обратите внимание на Израиль. Стена плача и другие религиозные и культурные памятники, которым много веков неизменно вызывают интерес у туристов и верующих. Возвращаясь к Казахстану – там эти памятники надо искать. У нас же они на виду. Так что, повторюсь, такая карта нужна. И гости страны ориентируясь по ней могут проехаться по сакральным местам. Для многих это гораздо более интересно и важно, чем поехать на какой-нибудь родник и там покушать шашлык», — подчеркнул Рафик Алиев.

Н.Алиев

Minval.az