Турецкий Генштаб распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне, передает агентство Anadolu.

Анкара продолжает перебрасывать бронетехнику в приграничные районы: в провинцию Хатай прибыли девять танков.

Тринадцатого января президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, которые контролируют силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Газета Vatan со ссылкой на военные источники писала, что сначала Турция задействует авиацию, нанеся удары по 149 целям. Также предполагается использовать дислоцированную на границе артиллерию.

После уничтожения основных опорных пунктов YPG планируется наземная операция. В Африн введут размещенную в приграничных районах бронетехнику и армейский спецназ. Турецкие военные смогут атаковать курдские силы с трех направлений.