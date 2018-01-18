Корпорция Apple выпустит обновление для iOS, в котором позволит отключать снижение скорости работы в старых iPhone.

Как передает «Лента», об этом рассказал Тим Кук в интервью ABC News.

Кук повторил мысль, что опция снижения производительности iPhone со старыми аккумуляторами была добавлена для продления времени работы смартфонов. Таким образом, после года использования гаджета его аккумулятор начинает приходить в негодность, что может привести к внезапному отключению аппарата при повышении нагрузки: «Мы считали, что было бы лучше немного снизить производительность, чтобы не допустить этого».

«Когда мы выступили, мы действительно заявили об этом, и я даже не думал, что многие на это обратят внимание, поэтому нам следовало бы выражаться более ясно. Мы искренне извиняемся перед теми, кто посчитал, что у нас была какая-то другая мотивация», — добавил глава Apple.

В будущем обновлении iOS компания добавит расширенные функции управления питанием. В частности, в системе появится больше информации об износе аккумулятора, а также о том, как снижается производительность. При желании пользователь сможет отключить замедление системы, чтобы проследить, как это отражается на автономности. Тестовую версию обновления планируют выпустить в феврале 2018 года.