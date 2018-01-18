Федеральная служба безопасности разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России. Документ опубликован на сайте ведомства, передает Lenta.ru.

В главе, посвященной основным угрозам интересам и безопасности России в пограничном пространстве, говорится, что у части населения сопредельных стран формируется «стремление пересмотреть существующие между государствами границы». Помимо этого, в документе сказано, что ведущие мировые державы стремятся вытеснить Россию из зоны ее стратегических интересов.

Конкретные страны в тексте не называются.