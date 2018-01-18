Президент РФ Владимир Путин призвал расширять взаимодействие Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с другими государствами, организациями и объединениями. Об этом говорится в его обращении к главам государств — членов Союза, размещённом на сайте Кремля.

В частности, глава российского государства пригласил страны СНГ стать наблюдателями при ЕврАзЭС.

«Ключевое значение для обеспечения развития Евразийского экономического союза имеет поддержание тесного взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и интеграционными объединениями, — указал российский лидер. — Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС», — подчеркнул он.

Россия, по словам Путина, относится к ЕврАзЭС как к важнейшему региональному интеграционному объединению, способствующему сближению экономик стран «пятёрки» и их устойчивому развитию.

«За три года существования Союз доказал свою состоятельность и эффективность. Увеличиваются показатели внутреннего товарооборота и объёмы внешней торговли. Поступательно укрепляются позиции наших поставщиков на рынках третьих стран. Улучшается структура экспорта, в котором растёт доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Создаются новые совместные предприятия, — перечислил он.

Членами Евразийского экономического союза являются пять государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 1 января 2018 года председательство в ЕврАзЭС перешло к российской стороне.