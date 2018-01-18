В польском Кракове началась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация).

В ходе встречи стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На  встрече  также принимает участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.