В польском Кракове началась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация).

В ходе встречи стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече также принимает участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Meeting of Foreign Minister Elmar Mammadyarov with the OSCE Minsk Group Co-chairs in Krakow, Poland has started. @AzerbaijanMFA #Karabakh pic.twitter.com/Firgqldklw

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) 18 января 2018 г.