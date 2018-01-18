Верховная Рада Украины законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко об использовании Вооруженных Сил Украины для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За законопроект №7163, который для удобства в СМИ принято называть документом «о деоккупации и реинтеграции», во втором чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.

Принятым законом Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ и других военными формирований для сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

«Закон действует без вреда для неотъемлемого и суверенного права Украины на временно оккупированную РФ территорию АР Крым и Севастополя», — сказано в заключительных положениях документа.

Цели госполитики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины.

РФ как страна-оккупант по IV Гаагской и IV Женевской конвенциям несет ответственность за защиту прав гражданского населения на оккупированных территориях и обязана создать необходимые условия для его жизнедеятельности. На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Факт окончательного вывода вооруженных формирований устанавливается главами Минобороны и МВД. Они подают представление президенту, который принимает соответствующее решение.

Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий объединенных сил. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, который планирует, организует и контролирует отражение агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей.

Военнослужащие и правоохранители, задействованные в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, имеют право применять оружие и спецсредства к правонарушителям, задерживать нарушителей, проверять документы, вещи и автомобили граждан, временно ограничивать движение транспорта и пешеходов. Также они получают право заходить в жилые помещение и на земельные участки граждан для выполнения заданий по отражению российской агрессии, использовать для этих целей автомобили граждан при их согласии.

6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 («об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»). 17 ноября парламентский комитет по нацбезопасности и обороне утвердил окончательный вариант текста для рассмотрения его во втором чтении.

12 декабря в ООН заявили, что в законопроекте «не хватает четкости» в вопросах защиты прав и свобод человека. Омбудсмен также увидела некоторые проблемы. Позднее были опубликованы тексты документов.